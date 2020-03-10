«Экосистема взаимодействия» в нескучном формате. Марина Гартвик. Начальник Управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской области

Благодаря необычному формату Коллегии ее участники стали зрителями спектакля «Жизнь в зелёном свете», поставленного молодым независимым театром Мастерская Брусникина. Профильные доклады экспертов сопровождали театральные зарисовки на актуальные экологические темы.Перед началом Коллегии руководитель Департамента Антон Олегович Кульбачевский рассказал журналистам о необычном формате предстоящего мероприятия: «Мы решили отойти от обычного заседания с выкладками скучных цифр. Говорить о серьезных вещах, связанных с экологической обстановкой такого огромного мегаполиса, как Москва, нам будут помогать артисты молодого независимого театра, выросшего из курса Школы-студии МХАТ под руководством Дмитрия Брусникина».Показанные сцены, так или иначе связанные с проблемами экологии Москвы, поставлены на основе аналитических материалов, собранных и опубликованных в 2019 году «Проектом+1», ДПиООС, а также ведущими экспертами в области экологии.С докладом о состоянии окружающей среды в столице и планах правительства по его улучшению выступил А.О. Кульбачевский.За последние десять лет количество выбросов от автотранспорта в столице снизилось более чем на 20%, при этом рост автопарка города вырос в 1,5 раза. Содержание оксида углерода в атмосферном воздухе за десять лет снизилось в 2,7 раза, оксида азота - в 2,3 раза. Вблизи автотрасс концентрация оксида углерода и оксида азота снизилась в 2,2 и в 2,3 раза соответственно.Что касается качества воды, за последние 10 лет содержание нефтепродуктов и металлов в Москве-реке снизилось почти в два раза, при этом на 20% сократился объем сброса сточных вод с Курьяновских очистных сооружений. С 2014 года среди малых рек – притоков реки Москвы не отмечаются «грязные».Особое внимание уделяется озеленению города. Свыше 6,5 млн деревьев высадили в Москве за 10 лет . Кроме того, в рамках акции «Миллион деревьев», в 3 060 московских дворах появились более 14 тыс деревьев и 780 тыс кустарников. А всего с 2013 года по программе «Миллион деревьев» в Москве высажено более 115 тыс деревьев и 3 млн кустарников.Весной 2020 года планируется высадить около 5,5 тыс. деревьев и 350 тыс. кустарников по заявкам на портале «Активный гражданин», а также посадка на территориях социальных объектов.«Около 90% населения Москвы имеют доступ к зеленым территориям в шаговой доступности. Если сравнить, в Нью-Йорке более 650 тыс деревьев. Это значит, что за шесть лет мы высадили почти 20% зеленого фонда Нью-Йорка», - сообщил А.О. Кульбачевкий.Об улучшении экологии Москвы, заверяют эксперты, свидетельствует увеличение в городских лесопарках числа диких животных, включая их редкие виды. За последние десять лет на территории Москвы появились новые виды, расширили свой ареал и увеличили численность птицы. Из млекопитающих значительно увеличила численность енотовидная собака, барсук. Отмечаются случаи захода на природные территории Троицкого и Новомосковского административного округов рыси европейской. 569 видов животных, растений и грибов занесены в Красную книгу города Москвы, дополнительно включены 117 объектов животного и растительного мира.«Экосистема взаимодействия» в нескучном формате. Марина Гартвик. Начальник Управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской области - фото 1Модераторами круглого стола «Лучшие практики по созданию и развитию региональных систем экологического мониторинга» выступили:- Захарова Полина Владимировна, директор ГПБУ «Мосэкомониторинг»;- Гусева Татьяна Валериановна, заместитель директора ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики».На круглом столе был представлен следующий доклад:«Экосистема взаимодействия» в нескучном формате. Марина Гартвик. Начальник Управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской областиПо итогам круглого стола сформирована резолюция, включившая в себя перспективные предложения по развитию системы наблюдения за состоянием окружающей среды.В зале, где проходили мероприятия, была организована выставка коллаж-лонгридов об экологии города Москвы, оформленных авторскими картинами.