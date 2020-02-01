В Бурятии планируют жестокое уничтожение бакланов, для спасения омуля

В Народный Хурал Республики Бурятия поступило письмо об ущербе, наносимом этими птицами рыбным запасам озера Байкал, cообщает издание burunen.ru. А подписалось под ним 1476 жителей Баргузинского района.Рыбы, в том числе омуля в Байкале объективно с каждым годом становится все меньше, это практически видно не вооруженным глазом, а вот вопрос о том, почему стало меньше рыбы — также очевидно на поверхности не лежит.Конечно, в качестве причин снижения популяции омуля можно было бы назвать хищнический промысел этой рыбы, но местным жителям такая версия не нравится. Они считают, что главной причиной исчезновения рыбы, в том числе и омуля, является баклан.И об этом разговор идет не первый год. В последние, считают рыбаки ситуация особенно катастрофическая ситуация: рыбы совсем не стало. Рыбаки все беды связывают с якобы «расплодившимся в кошмарном количестве баклан охотится стаями, за рыбой ныряет в глубь озера до 20 метров».Прямая речь от рыбаков содержит черный краски в описании роли бакланов «хищной птицы стало много как на северном, так и на южном Байкале. Тучи пернатых, подкарауливающих добычу, можно увидеть на входах в заливы. А на одном из островов сто¬ят белые неживые деревья, выгорев¬шие от ядовитого помета бакланов. Полно птиц и на соседних водоемах. Например, прошлым летом были замечены стаи бакланов на Котокеле и в Турке. Утверждают, что ее стало много на еравнинских озерах, в Мухоршибири, на Тугнуе».Все аргументы за регулирование численности бакланов. Главный предлагаемый инструмент регулирования — безжалостный отстрел птиц.По мнению экспертов «ЭкоГрада», при подобном подходе после отстрела птиц, настанет время отстрела рыбаков. Ранее журнал «ЭкоГрад» обосновывал абсурдность «концепта регулирования байкальской нерпы или черного баклана» в беседах с руководителем Республики Бурятия Алексеем Самбуевичем Цыденовым.По мнению экспертов «ЭкоГрада» «версия о том, что бакланы охотятся на омуля» не выдерживает критики. Бакланы в воде не могут догнать скоростных омулей, и выбрав охоту на них в качестве пропитания просто вымерли бы от голода.«Скорее — болезненная ненависть тех, кто желал бы вычерпывать всю рыбу, ничего не оставляя природе. «Многие местные жители считают, что в прошлом, когда птица залетала на Байкал, рыбаки уничтожали его, разоряли гнезда. Поэтому окуня, щуки и сорожки было очень много. Сейчас же черных бакланов обвиняют даже в исчезновении омуля». — Многие жители оказывается не знают, что в прошлом численность баклана была много выше, чем сейчас, при этом рыбы хватало и людям и птицам».