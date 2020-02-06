Солнечный вечер в Доме литераторов Оренбурга

В Доме литераторов звучали стихи, песни, инструментальная музыка. Кроме того, была представлена новая книга о старом Баку «Бакинская крепость Ичеришехер».И тар зазвучал, задав тон всему вечеру. Народный музыкальный инструмент ожил в руках азербайджанского музыканта Тахира Ахмедова.Гостей вечера поприветствовал организатор культурного события, руководитель общественной организации «Национальная культурная автономия азербайджанцев Оренбуржья» Масимов Яшар Дурсун оглы.В своей речи он поблагодарил за содействие в подготовке и проведении вечера директора Областного Дома литераторов имени С.Т. Аксакова, председателя Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей Виталия Молчанова и особо отметил, что российско-азербайджанские отношения развиваются в позитивном ключе.Виталий Молчанов родился и вырос в городе Баку, поэтому именно ему выпала честь представить книгу «Бакинская крепость Ичеришехер», выпущенную в Санкт-Петербурге в 2019 году. Древняя история Баку словно оживала на страницах книги, поведав об уникальном историко-археологическом заповеднике в самом центре столицы Азербайджана. Дворец Ширваншахов, Девичья Башня, старинные мечети, караван-сараи и хамамы являются культурным достоянием страны, предметом гордости каждого азербайджанца.Также в книге рассказывается о традициях азербайджанского народа, об искусстве ковроткачества, чеканке монет и о многом другом – интересном и познавательном. Несколько экземпляров содержательного и красочного издания были торжественно вручены представителям библиотек Оренбуржья и почётным гостям вечера.Директор Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской Светлана Сергеевна Мячина отметила, что культуры разных народов обычно представляются музыкой и кухней, изобразительным искусством, но гораздо реже через национальную литературу и язык, поэтому особенно ценен книжный подарок, который займёт своё достойное место в библиотечных фондах.Культурную программу вечера составили чтение произведений великих азербайджанских поэтов Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Самеда Вургуна, Бахтияра Вахабзаде, Низами Гянджеви на азербайджанском и русском языках. Но не только строки азербайджанских поэтов звучали в Каминном зале Дома литераторов, в исполнении юной Наргиз Масимовой прозвучало знаменитое стихотворение Сергея Есенина «Прощай, Баку!»; молодой поэт Александр Кузнецов своеобразно и эмоционально прочитал стихотворение Виталия Молчанова «Гыз галасы», посвящённое одной из самых известных достопримечательностей Азербайджана «Девичьей башне».Коллега Александра Кузнецова по литературному объединению «Другая Среда» Сергей Макаров мастерски исполнил, а точнее даже не исполнил, а прожил стихотворение Мухаммеда Физули «Я жизнью жертвовал не раз…».Также стихи читали Лятифа Сулейманова, начинающие поэты и чтецы Сергей Панин и Александра Половинкина. Помимо инструменталиста Тахира Ахмедова с музыкальными номерами выступили вокалисты Артём Рысев – с самой известной песней знаменитого бакинца Муслима Магомаева «Синяя вечность» – и Милана Гумбатзаде, которая спела песню на стихи Самеда Вургуна «Азербайджан», а в сопровождении концертмейстера Дильназ Кусаиновой исполнила произведение «Алагёз».Среди гостей вечера были представители Министерства культуры и Правительства Оренбургской области, национальных диаспор. Завершился вечер небольшим сюрпризом для всех: исполняемое на таре произведение «Шур» вдруг превратилось… в «Катюшу» – знаковую песню для всего постсоветского пространства, любимые слова которой были подхвачены всем залом.В холодный февральский день зрители, посетившие вечер азербайджанской поэзии, ощутили тепло жаркого южного солнца, прониклись красотой языка и богатством культуры дружественного азербайджанского народа.«Но мы одинаково любим землю, на которой живём, любим родителей и своих детей. Мы хотим видеть их счастливыми. И у нашего общего мира один цвет – цвет надежды», – этими словами автор сценария и ведущая вечера Альмира Мусалимова завершила мероприятие.Но участники и зрители ещё долго не расходились, фотографируясь возле баннера с видами старого и современного Баку, общаясь друг с другом.