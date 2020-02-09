Выборы в Милли Меджлис: Общество еще не готово к восприятию идей власти

В этом я лично воочию убедился, будучи международным наблюдателем на досрочных парламентских выборах 9 февраля, проводимых сегодня более чем на полгода ранее «плановых» (срок полномочий депутатов Милли Меджлиса, досрочно сложивших с себя полномочия в конце прошлого года, истекал только в ноябре нынешнего). Да и сами эти выборы стали ни чем иным, как очередным – и далеко не последним – звеном в цепи логически взаимосвязанных и последовательных вполне естественного для любой страны процессов смены поколений политических элит.В выборах принимает участие более 1300 кандидатов в депутаты, 123 из них выдвинуты правящей партией «Новый Азербайджан», еще 50 или 55 — оппозиционными партиями, а еще 20 являются лидерами самых разных общественных структур. Итого, 200 человек, которые имеют хотя бы самое минимальное представление о том, что представляют собой политический и избирательный процессы, пусть даже чисто теоретически. Остальные 1100 за очень редким исключением выглядят полными дилетантами и профанами в понимании не только механизмов функционирования государственного механизма, но и принципов осуществления общественно-политических коммуникаций, поскольку не имеют ни собственной четкой позиции в отношении всего спектра реалий происходящих в стране трансформаций, ни грамотной электоральной стратегии, ни ресурсов для привлекательной самопрезентации. Проще говоря, все они – заранее непроходные в парламент персонажи. Поэтому возникает вполне очевидный и логичный вопрос: а зачем все они, собственно, решили стать кандидатами в депутаты?Ответ на этот вопрос дает какая-то пугающая стереотипность внешнего вида и тематическая убогость содержания агитационных материалов всех этих кандидатов в депутаты – сплошная демонстрация гипертрофированного патриотизма и верноподданических чувств, в результате чего складывается ощущение, что вся эта информационная патетика ориентирована не на избирателей, а на власть предержащих, и практически каждый из самовыдвиженцев готов быть в парламенте верным и преданным слугой власти, а не представителем своих избирателей, то есть слугой и выразителем интересов народа. Каждый из персонажей таких предвыборных плакатов будто бы кричит: «Эй, вы, наверху, обратите на меня внимание: я хороший, послушный и исполнительный», хотя все пытаются избраться в законодательный орган власти.Все эти люди явно не понимают идеологии преобразований в своей стране, проводимых сегодня командой президента Ильхама Алиева. Им явно невдомек, что эти досрочные парламентские выборы – совсем не кастинг в потенциальные чиновники, как наивно полагают они, мечтая о синекуре – доходной и необременительной должности с финансированием государственного бюджета. Президент Алиев начал и последовательно проводит в жизнь комплексную систему преобразований только с одной главной целью – высвободить и мобилизовать в интересах нации творческий потенциал общества, а для этого ему нужны умные, инициативные и творческие помощники, а не тупые, лояльные и корыстные исполнители. Властные элиты Азербайджана уже давно поняли, что прогресс страны и нации далее уже нельзя обеспечивать только за счет перераспределения доходов от продажи энергоресурсов, потенциал этого источника уже задействован полностью и не предоставляет новых возможностей дальнейшего роста. Продвижение вперед возможно только с привлечением и использованием общественной инициативы, разбудить которую сегодня может лишь либерализация социально-экономических отношений. Те, кто не понял или не принял этой генеральной стратегической идеи президента Алиева, были вынуждены уйти.И сегодня он, как и всякий известный в истории масштабный реформатор, тащащий буквально за уши свою страну и народ вверх по лестнице социально-политического развития и прогресса – к демократическому, а не клановому устройству общества, сталкивается с явным непониманием обывателями его инициатив. Азербайджанское общество оказалось не готовым к вызовам, предлагаемым ему властью, и содержание предвыборной агитации кандидатов в депутаты наглядно демонстрирует это. Помимо выдвиженцев от партий мало кто предлагает что-то действительно институционально значимое для страны и народа, чаще приходится видеть или вопиющий популизм, или сюрреализм в стиле фэнтези, или наивную зацикленность на какой-то одной идее, что свидетельствует или о подлости, или о глупости того или иного кандидата в депутаты. К слову, очень мало тех из них, кто в своих агитационных материалах говорит о своем отношении к происходящим в стране трансформациям, о готовности поддержать их, хотя возможность публично заявить о себе миру появилась у них именно по желанию или даже по прямому указанию власть предержащих. Впрочем, от плебеев никто, нигде и никогда не ожидал благодарности.Прибыв в Азербайджан, я увидел еще одну характерную для этой электоральной кампании тенденцию. Кандидаты оккупировали социальные сети вместо того, чтобы идти в народ. Они просто не знают элементарных основ проведения избирательных кампаний, действуют по наитию и наобум, желая попасть в парламент, но реально не зная, как это сделать правильно. За два десятилетия общения с азербайджанцами у меня среди них появилось большое количество друзей и знакомых из самых разных социальных слоев и сфер — от академиков, профессуры и высокопоставленных чиновников, до управляющих отелями, студентов, таксистов и даже рыночных торговцев. Так вот, большинство из них ни разу не видело кандидатов в депутаты по своему избирательному округу, а в Интернете, по причине своей полной или частичной аполитичности, они не интересуются ресурсами, на которых претенденты на место в парламенте проводят свою агитацию. Складывается впечатление, что многие из самовыдвиженцев зарегистрировались кандидатами в депутаты только для того, чтобы на протяжении пары месяцев иметь повод для самолюбования в социальных сетях, бахвалиться своим временным статусом перед родственниками, друзьями и соседями, что очень типично для азербайджанского национального менталитета.На основании всего сказанного выше, я пришел в такому выводу: новый состав Милли Меджлиса из условных «назначенчев» или кандидатов в депутаты по партийным спискам, по факту более подготовленных к законотворческой деятельности в сравнении с самовыдвиженцами с точки зрения его работоспособности, компетентности и профессионализма будет куда более эффективен.А теперь – к оценке самого избирательного процесса.В числе моих азербайджанских знакомых есть несколько оппозиционных кандидатов, их имен и фамилий я назвать не могу в силу своего статуса, чтобы не делать им политической рекламы, — я, как иностранец, делать этого права не имею, а нарушать азербайджанские законы не собираюсь. Никто из них, даже по многолетнему знакомству, не жаловался мне на то, что испытывает какие-либо трудности со стороны властей в проведении агитации. По азербайджанским законам, право избирать имеют даже заключенные. Так вот один из них без всякого противодействия со стороны Министерства юстиции был допущен для встречи со своими потенциальными избирателями в тюрьме в районе Ахмедлы, что само по себе является зримым доказательством того, что на стадии предвыборной агитации каких-либо серьезных нарушений закона со стороны властных структур нет.Знакомые из числа агитаторов за конкретных кандидатов жаловались мне, что их оппоненты ведут «нечестную игру» — занимаются подкупом избирателей, предлагая кому-то 20 манат за голос или даже два килограмма мяса. К такого рода заявлениям я отношусь со скепсисом. Во-первых, никакой реальной детализации этих слухов я не смог ни от кого добиться, мне так никто не мог сказать, кто, где и когда этим занимался. Во-вторых, источник подобной информации сам по себе не является надежным, поскольку является заинтересованной стороной кампании. На вопрос о том, подавали ли по этим фактам их кандидаты заявления в органы полиции для проверки их по существу, ответ был отрицательным. Попыток поймать с поличным своих оппонентов или хотя бы заснять на камеру мобильного телефона их противоправные действия для представления такого рода информации в Центральную избирательную комиссию, в органы прокуратуры или суд никто из них тоже не предпринимал. Говорят, что с позиции азербайджанской национальной ментальности делать так «неприлично», но говорить об этом за глаза почему-то считается «приличным». Поэтому слухи такого содержания в моем представлении остаются слухами, пока не будет на практике доказано обратное.Явка избирателей на выборы в Азербайджане принципиально не отличается от той, которая встречается в статистике других стран. Сельские жители голосуют гораздо активнее с утра, городские традиционно приходят на избирательные участки ближе к обеду или второй половине дня. На активность избирателей существенно влияют резко ухудшившиеся природно-климатические условия: в пятницу температура воздуха в Баку было + 22 градуса по Цельсию, за сутки упала до нуля, и это похолодание сопровождается сильным шквалистым ветром. Не удивительно, что по состоянию на 15:00 по местному времени явка избирателей составила без малого 40 процентов, что для Азербайджана не вполне типично. Как говорят в таком случае в России, по такой погоде хороший хозяин собаку на улицу по естественной надобности не выгонит, не то что на выборы идти. И только ближе к полудню, когда вытер немного поутих, люди начали выходить на улицы и направились в сторону избирательных участков.Каждый из рассчитывающих на победу кандидатов имеет на избирательных участках своих наблюдателей, за ходом голосования в Баку смотрят более десятка мобильных групп международных наблюдателей, обеспеченных транспортом, а также иностранные журналисты. Не все из них относятся к властям страны лояльно, часть иностранных корреспондентов представляют издания, публикующие открыто антиазербайджанские материалы, но никто из них не получил отказа в аккредитации, что само по себе является доказательством того, что официальные структуры страны уверены в поддержке населения (многих из этих журналистов я знаю в лицо лично, но имен и фамилий называть не буду, чтобы не быть обвиненным в троллинге или препятствовании их профессиональной деятельности, что в России является уголовно наказуемым деянием). По рассказам одной из моих российских коллег, на избирательном участке в здании филармонии в один момент времени сложилась довольно-таки курьезная ситуация, когда на этом участке одновременно оказалось 32 наблюдателя и журналиста, – больше чем пришедших на выборы бакинцев. Факт несколько комичный, но вместе с тем и весьма показательный, – плотность присутствия международных наблюдателей и иностранных журналистов на избирательных участках Баку была очень высокой.Контролем за соблюдением законодательства и общепринятых демократических процедур в процессе голосования осуществляют несколько категорий международных наблюдателей. Больше всех внимание к себе привлекают представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, есть делегация Межпарламентской Ассамблеи СНГ, есть отдельная миссия наблюдателей, составленная их политических, общественных и научных деятелей самых разных стран Европы – России, Болгарии, Германии, Польши (к ее составу отношусь и я). Из прессы я узнал, что есть представители большого числа азиатских стран, но с ними мы не пересекались, так как живем в разных отелях и ездим по разным маршрутам. Все мы в составе групп по 3-5 человек (парламентарии) и 8-10 человек («общественники») перемещаемся от одного избирательного участка к другому, каждый час по мобильной связи руководитель группы отсылает в ЦИК Азербайджана отчет-интервью о точке маршрута движения, увиденном, наличии или отсутствии замечаний. Если кто думает, что быть международным наблюдателем – это играть роль «свадебного генерала», тот глубоко ошибается, каждой группе предстоит объехать более двадцати избирательных участков и пробыть на каждом из них от четверти часа до получаса, в итоге – 10 часов постоянных перемещений по городу. Без привычки тяжело и физически, и эмоционально.Все избирательные участки организованы по типовому образцу: участковая избирательная комиссия и наблюдатели находятся у противоположных стен помещения (обычно это рекреация школы или детского сада), наблюдатели – около полупрозрачных пластиковых урн для голосования, между ними располагаются кабины для голосования избирателей. Все участки оборудованы веб-камерами, информация с которых в онлайн режиме поступает на сервер Центральной избирательной комиссии (камеры были включены в 7:45 по бакинскому времени, за 15 минут до начала работы избирательных комиссий). Воочию убедился, что организация пространства продумана до мелочей, что исключает всякую, даже самую малую возможность оказания какого бы то ни было давления на конкретного избирателя в помещении избирательного участка или около него, в также организации фальсификации результатов голосования членами участковой избирательной комиссии. При такой организации голосования материальный подлог – вброс или порча бюллетеней в интересах одного из кандидатов – или интеллектуальный подлог – умышленные ошибки в подсчете голосов или внесение недостоверных сведений в протокол о результатах голосования – возможны только при условии наличия сговора между членами комиссии, наблюдателями от кандидатов и самими кандидатами, что само по себе в принципе немыслимо.При контроле процесса голосования в Азербайджане на этих выборах используется впервые «техническое» новшество – маркировка специальными чернилами пальца руки участника голосования, что должно предотвратить возможность для одного и того же человека по разным документам проголосовать более одного раза в день выборов. Тем самым предотвращается создание так называемой «карусели», когда одни и те же люди, действуя в интересах определенного кандидата, подкупившего членов сразу нескольких участковых избирательных комиссий по своему округу, переходят из одного участка для голосования в другой, получают на руки бюллетени, заполняют их в пользу своего кандидата и бросают их в урну, создавая тем самым видимость законного и демократического голосования.Словом, вполне определенно можно говорить о том, что Азербайджан в деле организации избирательного процесса сделал значительный шаг вперед в сравнении со всеми предыдущими электоральными кампаниями. Применяемые впервые юридические, технологические, организационно-административные новшества существенно повысили открытость, прозрачность и, как любят говорить на Западе, транспарентность процесса агитации и голосования. При этом с сожалением приходится констатировать и тот факт, что азербайджанское общество оказалось не готовым в полной мере воспринять и реализовать на практике инициативы власти.«Революция сверху» в Азербайджане переходит в свою очередную стадию.Олег КУЗНЕЦОВ, кандидат исторических наук, профессор, международный наблюдатель на досрочных парламентских выборах в АзербайджанеФото автора материала