Орхан Мехти: «Несмотря на то, что сарафанное радио работает у нас хорошо, некоторые производители все равно предпочитают удостовериться лично и теряют на этом время и прибыль»

В свете выполнения поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние десять лет в регионах республики произошло мощное сельскохозяйственное движение — внедрена большая государственная программа по поддержке производителя сельхозпродукции, интенсивного развития животноводства, зерноводства, семеноводства.



Успех определили четкая организация и контроль, серьезные субсидии производителям, своевременная поставка сельхозмашин, широкое применение инноваций и продуктов, способствующих повышению урожайности, а также увеличение стипендий студентам аграрных специальностей. Все, кто включился в эту программу, не могут не отметить достигнутый наглядный эффект.



Он выражается не только в конкретных цифрах по урожайности. Самый лучший показатель — значительно снизился отток людей среднего, самого работоспособного возраста из регионов. Согласитесь, районы республики обладают не только уникальными природными красотами, а также благоприятным климатом и плодородными землями, и уехать из родных благословенных мест порой заставляют только бытовые проблемы, тесно связанные с отсутствием работы.



Решать вопрос занятости и улучшения социальной инфраструктуры и призвана государственная программа по развитию сельского хозяйства Азербайджана.



Орхан Мехти несколько лет принимает в этой программе самое активное участие. Он — учредитель и директор компании Agrobiocore, официального поставщика и представителя в странах Ближнего Востока и Средней Азии российской группы компаний «Сахалинские гуматы».



Азербайджанские специалисты сельского хозяйства уже давно применяют в своих хозяйствах данный продукт. С тем, как работают гуматы (удобрение), можно ознакомиться на страницах Agrobiocore в



В развитых странах гуматы занимают важное место в технологической цепочке выращивания сельхозкультур в силу того, что эти удобрения — органические. Их широко используют не только в сельском растениеводстве, но и в косметологии, нефтедобыче, строительстве, а также при восстановлении или создании уголков живой природы — парков, лесных угодий и при ландшафтном озеленении.



На днях в Барде открылся очередной магазин при Государственном семенном фонде, на прилавках которого неспроста красуется гумат «Сахалинский».



Директор компании Agrobiocore Орхан Мехти в преддверии весенних полевых работ и сезона посадок рассказывает, как можно сделать и без того прекрасный край — Азербайджан еще более зеленым, плодородным и богатым.



— У нас в районах прекрасная земля. Как говорится, ткни палку — и она прорастет. Всегда ли нужно пользоваться удобрениями?



— Безусловно. Какой бы плодородной ни была земля, требуется тщательно продуманный и системный уход за ней, особенно того участка, на котором что-то выращивается. Это предотвратит неминуемое истощение почвы и сделает ее плодородной еще на долгие годы.



— В связи с распространившейся во всех цивилизованных странах программой устойчивого развития, когда производителей обязуют работать по принципу «не навреди природе», большое значение придается натуральным компонентам, которые способны разлагаться в земле за короткий срок. Как я поняла, ваш продукт полностью отвечает требованиям программы устойчивого развития…



— Если ознакомиться с его составом и результатами различных опытов, можно понять, что его показатели самым гармоничным образом вписываются в программу устойчивого развития. Это натуральный продукт. Он способствует повышению урожайности и не способен нанести вред ни человеку, ни природе в целом. Более того, существует практика использования гумата для восстановления жизнеспособности земель, где добывалась нефть, а это весьма актуальная для нашего региона тема. С прошлого года мы уже начали испытания нашего гумата в этом направлении, и результат, на мой взгляд, очень впечатляющий.



— Способны ли гуматы защитить посевы от таких перепадов температур, какие наблюдаются в эти дни в республике, — от +18°С до -10°С в районах?



— Да, погода у нас, особенно весной, довольно переменчива, и часто весенние заморозки способны полностью уничтожить посевы, эта проблема хорошо знакома земледельцам. Но многие из них уже в курсе, что обработка посевов гуматами перед грядущими заморозками помогает в значительной степени сохранить их. Я могу вкратце объяснить механизм воздействия гумата на растение.



Дело в том, что обработка растений гуматом повышает содержание сахаров в растительной клетке, и это помогает снизить критическую для растений температуру на 1-3 градуса в зависимости от культуры. Также обработка уже поврежденных заморозками растений активизирует регенерацию листьев и побегов, нормализирует обмен веществ в поврежденных клетках, снимает интоксикацию продуктами распада отмерших тканей. Проще говоря, гумат повышает иммунитет растения, делает его более стойким, оно быстрее восстанавливается и готово дать запланированный урожай.



То есть обработка нормализирует химические реакции, протекающие на клеточном уровне в растении, причем как при низких температурах, так и при очень высоких, что тоже характерно для наших широт. Затяжная засушливая жара и яркое солнце практически в любое время года — тоже знакомое нам явление. Недостаток влаги в почве, когда ее хватает только для прорастания корешков, а сами ростки засыхают. Это происходит из-за разрыва уровня капиллярной влаги и корневой системы. Благодаря воздействию гумата растение развивается быстрее и успевает за счет роста корней догнать отступающую влагу.



Обработка семян влияет, как я уже сказал, на растение на клеточном уровне, она увеличивает энергию прорастания и даже ускоряет появление всходов на несколько суток — конечно, в зависимости от культуры и условий внешней среды.



— А гуматы в состоянии противостоять бактериям и микроорганизмам, которыми нередко поражаются сельскохозяйственные угодья?



— Дело в том, что гумат, восстанавливая почву, априори улучшает ее состав — повышается содержание гумуса в почве, благодаря чему ускоряется передвижение макро- и микроэлементов в тканях растений, клетки насыщаются необходимыми минеральными веществами — азотом, фосфором, калием, различными микроэлементами. Таким образом повышаются защитные свойства растений к грибковым и бактериальным заболеваниям.



Кстати, гумат имеет одно поразительное свойство: очищая почву, он блокирует поступление в ткани растений тяжелых металлов, которые часто остаются в почве после использования неорганических удобрений или по другим причинам.



Таким образом растение получает все необходимые «антибиотики», гормоны, энзимы, регуляторы роста, минералы. Стебель и листья лучше развиваются, растение обильнее цветет и плодоносит.



То есть гумат улучшает еще и процесс фотосинтеза. Крепкое здоровое растение способно противостоять и вредителям, и вирусным или грибковым заболеваниям, и самым неблагоприятным погодным условиям.



— В последние годы государство направляет много сил на развитие ненефтяного сектора, и в первую очередь — сельского хозяйства. Наверное, вам хорошо известна вся картина изменений в аграрном секторе республики за последние годы, ведь вы постоянно контактируете с производителями сельхозпродукции.



— После распада Советского Союза сельское хозяйство в нашей стране пережило сильнейший стресс, пришло в упадок, так как на смену коллективному и советскому хозяйству (колхозы-совхозы) пришла приватизация и разделение земель на паи. В итоге мы получили огромное количество фермеров, оставшихся наедине со своими проблемами, без ощутимой поддержки государства. Однако нужно отметить, что Азербайджан по сравнению с другими республиками СНГ довольно быстро оправился от последствий сложного переходного периода, и уже скоро развитие ненефтяного сектора стало одним из приоритетных направлений в политике нашего государства.



Сейчас проводятся значимые реформы в самых разных сферах экономики, в налоговом и таможенном законодательствах. И это не может не отразиться в том числе и на сельском хозяйстве. Например, сегодня наши фермеры освобождены практически от всех налогов, получают от государства субсидии на приобретение удобрений, семян, средств защиты растений и выгодные лизинговые льготы на сельхозтехнику. На мой взгляд, на сегодняшний день в нашей республике создались благоприятные условия для ведения бизнеса в аграрной сфере.



Забота государства коснулась также и нас — компаний, импортирующих удобрения и средства защиты растений.



— А в чем выражается эта забота?



— Во многом. Особо хотелось бы отметить работу Агентства продовольственной безопасности, которое взяло на себя роль щита безопасности от некачественной и небезопасной химической продукции по уходу за растениями. За короткий срок они смогли убрать с прилавков несертифицированные и поддельные препараты, использование которых могло пагубно сказаться на здоровье конечного потребителя.



— Выходит, присутствие вашего продукта на азербайджанском рынке одобрили на самом высоком уровне?



— В нашей стране на сегодняшний день гумат «Сахалинский» за счет своей уникальности, качества и рентабельности является узнаваемым брендом. Этот продукт умеет расположить к себе людей! Я говорю в том числе и о себе — в нашей стране я первый, кто поверил в него без оглядки, это действительно чудо-продукт!



— Говорят, сельчане — более закостенелые в своих привычках, а дистрибьюторство — дело тонкое. Нужно время, чтобы убедить покупателя в том, что ваш продукт — именно то, что нужно ему…



— Любое начинание имеет свои трудности. Ведь дело, в которое вкладываешься, требует физической, моральной и, конечно же, финансовой отдачи. Да, вы верно подметили, наш фермер, в основном старшее поколение, достаточно консервативен. И тут на помощь приходит сарафанное радио. Информация в этих кругах распространяется очень быстро. Сельчане привыкли все обстоятельно обдумывать, и если вы предлагаете рынку качественную, полезную и рентабельную продукцию, то можете быть уверены — ваш продукт выстрелит, и наша история с гуматами — яркий тому пример. Сложнее всего было в самом начале, в 2007 году, когда я впервые ознакомился с гуматом «Сахалинский». Вместо того чтобы разъяснять людям преимущества этого органического удобрения, мне и моей команде приходилось объяснять сначала, что это вообще такое. Ну а на сегодняшний день у нашего фермера уже имеется огромный выбор аналогичных удобрений с широким диапазоном цен.



— Я посмотрела два ролика — съемка производилась при помощи дрона — где запечатлены результаты ваших экспериментов: одну половину поля засадили хлопком (пшеницей), обработанным традиционным методом, а другую — при помощи гуматов. Результат меня как обывателя, конечно же, поразил: разница существенная…



— Наша компания ежегодно проводит множество аналитических испытаний с гуматом «Сахалинский» как на полях частных фермеров, так и корпоративных хозяйств. Первые испытания на хлопке были проведены в 2018 году. Ну а на зерновых культурах испытания проводятся ежегодно на протяжении 12 лет. Сложность этого рынка заключается в том, что для получения результатов испытаний приходится ждать урожая, а это, как правило, весь сезон, и при успешном итоге можно рассчитывать на заключение договора в лучшем случае уже на следующий год.



Несмотря на то, что сарафанное радио работает у нас хорошо, некоторые производители все равно предпочитают удостовериться лично и теряют на этом время и прибыль. Был случай, когда одному и тому же клиенту три года подряд мы на опытном поле демонстрировали 15-20-процентную прибавку урожая, пока он окончательно не убедился в необходимости приобретения нашего удобрения.



— Как выглядит процесс развития сельского хозяйства на местах?



— Я часто бываю в самых разных уголках нашей страны и успел заметить, что сегодня в хозяйствах работает много людей среднего возраста и молодежи. Мне нравится, что молодые фермеры очень позитивно настроены, они открыты новшествам, у них большие планы на будущее и свое хозяйство, и дети-подростки активно перенимают их опыт. А семейный подряд в сельском деле, совместный опыт, семейный бизнес, как я уже понял, — это половина успеха. Да, перемены к лучшему, конечно, налицо. Также все чаще встречаются молодые, очень грамотные агрономы, что говорит о сегодняшней популярности этой специальности и высоком профессионализме педагогов нашего аграрного вуза.



— В Азербайджане девять климатических зон из 11 существующих на Земле, природа просто замечательная. Вы сами не хотели бы переехать в какой-нибудь живописный уголок всей семьей?



— Ничего не могу сказать по поводу девяти климатических зон, но то, что регион, в котором мы живем, прекрасен своей уникальностью, это бесспорно. Бытует мнение, что с возрастом человек тянется к земле. Эту фразу можно понять в двух смыслах. Смысл, который ближе мне, — это земледелие, природа, запах чернозема и звуки живого леса…



Да, я очень люблю нашу страну, ее уникальные регионы и потрясающую природу, и если честно, всегда хотел жить в одном из таких живописных уголков. Время у меня пока еще есть, и кто знает, может, когда-нибудь моя мечта сбудется!



Марина МУРСАЛОВА











Успех определили четкая организация и контроль, серьезные субсидии производителям, своевременная поставка сельхозмашин, широкое применение инноваций и продуктов, способствующих повышению урожайности, а также увеличение стипендий студентам аграрных специальностей. Все, кто включился в эту программу, не могут не отметить достигнутый наглядный эффект.Он выражается не только в конкретных цифрах по урожайности. Самый лучший показатель — значительно снизился отток людей среднего, самого работоспособного возраста из регионов. Согласитесь, районы республики обладают не только уникальными природными красотами, а также благоприятным климатом и плодородными землями, и уехать из родных благословенных мест порой заставляют только бытовые проблемы, тесно связанные с отсутствием работы.Решать вопрос занятости и улучшения социальной инфраструктуры и призвана государственная программа по развитию сельского хозяйства Азербайджана.Орхан Мехти несколько лет принимает в этой программе самое активное участие. Он — учредитель и директор компании Agrobiocore, официального поставщика и представителя в странах Ближнего Востока и Средней Азии российской группы компаний «Сахалинские гуматы».Азербайджанские специалисты сельского хозяйства уже давно применяют в своих хозяйствах данный продукт. С тем, как работают гуматы (удобрение), можно ознакомиться на страницах Agrobiocore в Facebook или Instagram , там же можно просмотреть ролики, запечатлевшие официальные и частные испытания гумата «Сахалинский» на разных культурах, проводимые в регионах нашей страны при поддержке компании Agrobiocore.В развитых странах гуматы занимают важное место в технологической цепочке выращивания сельхозкультур в силу того, что эти удобрения — органические. Их широко используют не только в сельском растениеводстве, но и в косметологии, нефтедобыче, строительстве, а также при восстановлении или создании уголков живой природы — парков, лесных угодий и при ландшафтном озеленении.На днях в Барде открылся очередной магазин при Государственном семенном фонде, на прилавках которого неспроста красуется гумат «Сахалинский».Директор компании Agrobiocore Орхан Мехти в преддверии весенних полевых работ и сезона посадок рассказывает, как можно сделать и без того прекрасный край — Азербайджан еще более зеленым, плодородным и богатым.— Безусловно. Какой бы плодородной ни была земля, требуется тщательно продуманный и системный уход за ней, особенно того участка, на котором что-то выращивается. Это предотвратит неминуемое истощение почвы и сделает ее плодородной еще на долгие годы.— Если ознакомиться с его составом и результатами различных опытов, можно понять, что его показатели самым гармоничным образом вписываются в программу устойчивого развития. Это натуральный продукт. Он способствует повышению урожайности и не способен нанести вред ни человеку, ни природе в целом. Более того, существует практика использования гумата для восстановления жизнеспособности земель, где добывалась нефть, а это весьма актуальная для нашего региона тема. С прошлого года мы уже начали испытания нашего гумата в этом направлении, и результат, на мой взгляд, очень впечатляющий.— Да, погода у нас, особенно весной, довольно переменчива, и часто весенние заморозки способны полностью уничтожить посевы, эта проблема хорошо знакома земледельцам. Но многие из них уже в курсе, что обработка посевов гуматами перед грядущими заморозками помогает в значительной степени сохранить их. Я могу вкратце объяснить механизм воздействия гумата на растение.Дело в том, что обработка растений гуматом повышает содержание сахаров в растительной клетке, и это помогает снизить критическую для растений температуру на 1-3 градуса в зависимости от культуры. Также обработка уже поврежденных заморозками растений активизирует регенерацию листьев и побегов, нормализирует обмен веществ в поврежденных клетках, снимает интоксикацию продуктами распада отмерших тканей. Проще говоря, гумат повышает иммунитет растения, делает его более стойким, оно быстрее восстанавливается и готово дать запланированный урожай.То есть обработка нормализирует химические реакции, протекающие на клеточном уровне в растении, причем как при низких температурах, так и при очень высоких, что тоже характерно для наших широт. Затяжная засушливая жара и яркое солнце практически в любое время года — тоже знакомое нам явление. Недостаток влаги в почве, когда ее хватает только для прорастания корешков, а сами ростки засыхают. Это происходит из-за разрыва уровня капиллярной влаги и корневой системы. Благодаря воздействию гумата растение развивается быстрее и успевает за счет роста корней догнать отступающую влагу.Обработка семян влияет, как я уже сказал, на растение на клеточном уровне, она увеличивает энергию прорастания и даже ускоряет появление всходов на несколько суток — конечно, в зависимости от культуры и условий внешней среды.— Дело в том, что гумат, восстанавливая почву, априори улучшает ее состав — повышается содержание гумуса в почве, благодаря чему ускоряется передвижение макро- и микроэлементов в тканях растений, клетки насыщаются необходимыми минеральными веществами — азотом, фосфором, калием, различными микроэлементами. Таким образом повышаются защитные свойства растений к грибковым и бактериальным заболеваниям.Кстати, гумат имеет одно поразительное свойство: очищая почву, он блокирует поступление в ткани растений тяжелых металлов, которые часто остаются в почве после использования неорганических удобрений или по другим причинам.Таким образом растение получает все необходимые «антибиотики», гормоны, энзимы, регуляторы роста, минералы. Стебель и листья лучше развиваются, растение обильнее цветет и плодоносит.То есть гумат улучшает еще и процесс фотосинтеза. Крепкое здоровое растение способно противостоять и вредителям, и вирусным или грибковым заболеваниям, и самым неблагоприятным погодным условиям.— После распада Советского Союза сельское хозяйство в нашей стране пережило сильнейший стресс, пришло в упадок, так как на смену коллективному и советскому хозяйству (колхозы-совхозы) пришла приватизация и разделение земель на паи. В итоге мы получили огромное количество фермеров, оставшихся наедине со своими проблемами, без ощутимой поддержки государства. Однако нужно отметить, что Азербайджан по сравнению с другими республиками СНГ довольно быстро оправился от последствий сложного переходного периода, и уже скоро развитие ненефтяного сектора стало одним из приоритетных направлений в политике нашего государства.Сейчас проводятся значимые реформы в самых разных сферах экономики, в налоговом и таможенном законодательствах. И это не может не отразиться в том числе и на сельском хозяйстве. Например, сегодня наши фермеры освобождены практически от всех налогов, получают от государства субсидии на приобретение удобрений, семян, средств защиты растений и выгодные лизинговые льготы на сельхозтехнику. На мой взгляд, на сегодняшний день в нашей республике создались благоприятные условия для ведения бизнеса в аграрной сфере.Забота государства коснулась также и нас — компаний, импортирующих удобрения и средства защиты растений.— Во многом. Особо хотелось бы отметить работу Агентства продовольственной безопасности, которое взяло на себя роль щита безопасности от некачественной и небезопасной химической продукции по уходу за растениями. За короткий срок они смогли убрать с прилавков несертифицированные и поддельные препараты, использование которых могло пагубно сказаться на здоровье конечного потребителя.— В нашей стране на сегодняшний день гумат «Сахалинский» за счет своей уникальности, качества и рентабельности является узнаваемым брендом. Этот продукт умеет расположить к себе людей! Я говорю в том числе и о себе — в нашей стране я первый, кто поверил в него без оглядки, это действительно чудо-продукт!— Любое начинание имеет свои трудности. Ведь дело, в которое вкладываешься, требует физической, моральной и, конечно же, финансовой отдачи. Да, вы верно подметили, наш фермер, в основном старшее поколение, достаточно консервативен. И тут на помощь приходит сарафанное радио. Информация в этих кругах распространяется очень быстро. Сельчане привыкли все обстоятельно обдумывать, и если вы предлагаете рынку качественную, полезную и рентабельную продукцию, то можете быть уверены — ваш продукт выстрелит, и наша история с гуматами — яркий тому пример. Сложнее всего было в самом начале, в 2007 году, когда я впервые ознакомился с гуматом «Сахалинский». Вместо того чтобы разъяснять людям преимущества этого органического удобрения, мне и моей команде приходилось объяснять сначала, что это вообще такое. Ну а на сегодняшний день у нашего фермера уже имеется огромный выбор аналогичных удобрений с широким диапазоном цен.— Наша компания ежегодно проводит множество аналитических испытаний с гуматом «Сахалинский» как на полях частных фермеров, так и корпоративных хозяйств. Первые испытания на хлопке были проведены в 2018 году. Ну а на зерновых культурах испытания проводятся ежегодно на протяжении 12 лет. Сложность этого рынка заключается в том, что для получения результатов испытаний приходится ждать урожая, а это, как правило, весь сезон, и при успешном итоге можно рассчитывать на заключение договора в лучшем случае уже на следующий год.Несмотря на то, что сарафанное радио работает у нас хорошо, некоторые производители все равно предпочитают удостовериться лично и теряют на этом время и прибыль. Был случай, когда одному и тому же клиенту три года подряд мы на опытном поле демонстрировали 15-20-процентную прибавку урожая, пока он окончательно не убедился в необходимости приобретения нашего удобрения.— Я часто бываю в самых разных уголках нашей страны и успел заметить, что сегодня в хозяйствах работает много людей среднего возраста и молодежи. Мне нравится, что молодые фермеры очень позитивно настроены, они открыты новшествам, у них большие планы на будущее и свое хозяйство, и дети-подростки активно перенимают их опыт. А семейный подряд в сельском деле, совместный опыт, семейный бизнес, как я уже понял, — это половина успеха. Да, перемены к лучшему, конечно, налицо. Также все чаще встречаются молодые, очень грамотные агрономы, что говорит о сегодняшней популярности этой специальности и высоком профессионализме педагогов нашего аграрного вуза.— Ничего не могу сказать по поводу девяти климатических зон, но то, что регион, в котором мы живем, прекрасен своей уникальностью, это бесспорно. Бытует мнение, что с возрастом человек тянется к земле. Эту фразу можно понять в двух смыслах. Смысл, который ближе мне, — это земледелие, природа, запах чернозема и звуки живого леса…Да, я очень люблю нашу страну, ее уникальные регионы и потрясающую природу, и если честно, всегда хотел жить в одном из таких живописных уголков. Время у меня пока еще есть, и кто знает, может, когда-нибудь моя мечта сбудется!