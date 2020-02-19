Ходжалинской трагедии 28 лет

Набатом памяти о безвинных жертвах германского нацизма в сознании народа Белоруссии звучит имя Хатыни, все 149 жителей которой были сожжены заживо или расстреляны 22 марта 1943 года карателями вспомогательной охранной полиции вермахта из состава 118-й шуцманшафт батальона, сформированного в Киеве в июле 1942 г. из состава военнопленных РККА украинской национальности.Символом жертв нацизма на территории Чехии являются шахтерский поселок Лидице и деревня Лежаки, уничтоженные 10-11 и 14 июня 1942 года айзцатцгруппой – оперативным карательным отрядом 7-й добровольческой дивизии СС «Принц Евгений», созданной в марте 1942 г. из фольксдойче Хорватии, Сербии, Венгрии и Румынии (в Лидице из 384 мирных жителей было уничтожено 320).Им вторит в сознании французского народа коммуна (поселок) Орадур-сюр-Глан, почти все население которого (642 человека из 668-ми) было расстреляно или сожжено заживо 10 июня 1944 года эсесовцами 1-го батальона полка «Дер Фюрер» 2-й танковой дивизии СС «Дас Райх», сформированного в марте 1938 г. из австрийцев.Зверства гитлеровских преступников повторили 16 марта 1968 года во время войны против Вьетнама солдаты рот «В» и «С» 4-го батальона 3-го пехотного полка 11-й легкой пехотной бригады 23-й пехотной дивизии «Америкал» армии США, уничтожившие в деревнях Сонгми и Биньтэй от 500 до 600 мирных крестьян.Самым «свежим» по времени преступлением такого рода является массовое убийство мирных жителей азербайджанского городка Ходжалы в Нагорном Карабахе, совершенное боевиками армянских вооруженных формирований («патриотический отряд», отряды «Арабо» и «Арамо») при поддержки военнослужащих-армян и бронетехники из состава 366-го мотопехотного полка Объединенных вооруженных сил СНГ в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, в результате которого погибло, по меньшей мере, 485 человек, еще около 150-ти скончалось от переохлаждения, пытаясь найти спасения от резни в окрестных горах и лесах.Все эти преступления сближает наличие общих черт.все они были осуществлены организованной вооруженной силой против безоружного мирного населения, которое не могло оказать сопротивления, дабы защитить свою жизнь, что позволяет говорить о том, что во всех случаях имело место планомерное и хладнокровное истребление людей. Если в частном случае была проявлена совсем уж звериная жестокость (например, выжигание глаз малолетней девочке сигаретным окурком, что имело место в Ходжалы), то она являлась, говоря языком уголовного законодательства, «эксцессом исполнителя», так выражавшего степень своей дегенеративности и нравственной деградации, что не исключает, однако, заранее имеющегося у преступников намерения убить как можно больше людей самым разным способом, – начиная от вполне примитивного выстрела в голову и заканчивая изощренно-изуверским перерезанием горла тупым ножом.каждый из преступников, прячась за униформу, надеялся избежать ответственности за свои деяния, полагая, что кровь, пролитая именно им, растворится и исчезнет в крови жертв, пролитой его «братьями по оружию». В этом случае жестокость являлась своего рода гарантией возможности избежать впоследствии ответственности: если не будет свидетелей убийств, то некому будет рассказать о роли каждого из убийц в совершении ими массового и бесчеловечного убийства.каждый преступник, уверовав в свою безнаказанность в будущем, стремился перещеголять своих «собратьев» в изобретательности способом умерщвления людей, чтобы хоть как-то выделить себя среди прочих мясников-палачей. Этим и объясняются такие «эксцессы» как массовое изнасилование женщин перед их убийством; стрельба по конечностям жертв, чтобы для начала их обездвижить, причинив максимум страданий, а уже только потом добить выстрелом в голову; скальпирование живых и прочем мерзости, которыми обычно сопровождаются подобные массовые убийства.Перечисленные выше психопатические нюансы совершения массовых убийств мирных жителей в военное время хорошо известны мировой психиатрии, и особенно американской, которая для их обозначения придумала даже специальный термин – «синдром Сонгми» (в России он более известен как «вьетнамский синдром»)… Но не о нем речь. Речь о том, что на самом деле произошло 28 лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, в Ходжалы, в чем заключается правда этой трагедии Карабахской войны.Итак, в чем же состоит правда Ходжалы?Парадоксально, но факт: взгляд представителей и азербайджанской, и армянской стороны на события той ночи и даже мнение правозащитников, которые в начале 1992 года были более щепетильны в интерпретации фактов по сравнению с их современными коллегами (здесь мы не говорим об их оценке), удивительно совпадают. Российское правозащитное общество «Мемориал», приобретшее к тому времени всемирную известность разоблачениями «сталинских репрессий» и гонений на диссидентов в «брежневскую эпоху» в СССР, в 1992 году, опросив несколько сотен свидетелей событий той ночи и ее последствий, получив из официальных азербайджанских источников релизы официальных следственных документов, довольно-таки быстро составило вполне официальный отчет о той трагедии. Главная мысль этого документа заключалась в том, что в Ходжалы и окрестностях армянами целенаправленно истреблялось не одно азербайджанское, а все мусульманское население, включая незадолго до этого переселенных в Нагорный Карабах из Средней Азии турок-месхетинцев, не имевших с азербайджанцами ничего общего, кроме как незавидной судьбы умереть в одно время и в одном месте. Иными словами, люди убивались не по признаку крови или проживания в определенной местности, а по признаку вероисповедания, что и позволило российским правозащитникам из «Мемориала» поставить вопрос о наличии в преступных действиях армянских боевиков признаков состава геноцида. Точнее, даже не им, а международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая впоследствии, слегка отредактировав текст, издала его под своим логотипом. Это уже много позже азербайджанские политики и государственные деятели, с приходом в кресло президента страны Ильхама Алиева заговорили о «200-летнем геноциде азербайджанского народа» со стороны армян, но тогда официальный Баку был слишком шокирован и обескуражен, чтобы подбирать юридические формулировки к событиям тех дней.Но обратимся к первоисточнику – отчету общества «Мемориал», благодаря которому уголовно-правовая дефиниция «геноцид» относительно массовых убийств мирных жителей городка Ходжалы со временем превратилась в доминантный политический лозунг нынешнего руководства Азербайджана.Многие собранные в нем факты и свидетельства действительно шокируют и леденят кровь, и нужно обладать определенной подготовкой, чтобы сохранить спокойствие, читая описание совершенных армянскими боевиками преступлений.«Армянские боевики взяли нас в заложники и привезли на кладбище. То, что здесь произошло, напоминало средневековую казнь. Четверо молодых турка-месхетинца и трое азербайджанцев были принесены в жертву на могиле армянского боевика. Несчастным отреза-ли головы. После этого солдаты и боевики на глазах у родителей стали истязать и убивать их детей. Потом трупы с помощью бульдозера сбросили в овраг. Потом привели двух азербайджанцев в форме национальной армии и отвертками выкололи им глаза».«Когда нас, пленных ходжалинцев, везли в направлении Аскерана, на окраинах дорог я видел изуродованные трупы замученных жителей Ходжалы. Я никогда не забуду трупа моего односельчанина, которого на перекрестке четырех дорог армяне подвесили за руки и прострелили грудь автоматной очередью крест на крест. К животу некоторых связанных по рукам и ногам ходжалинцев привязывали автомобильные покрышки и поджигали их, затем волоча тела, прицепленные тросами к машине или лошади по полю. Вдруг один из армян сказал, что надо отметить взятие Ходжалы и принести в честь этого жертву. На глазах у детей и женщин армянские вандалы отрезали головы нескольким нашим пленным».«Ложбина на дороге Нахчиваник-Аскеран была полна телами мертвых азербайджанок. Ноги женщин были связаны их же чулками. У некоторых были отрезаны пальцы рук, у некоторых - уши. Армяне отсекали безымянные и средние пальцы и уши, чтобы не тратить времени на снимание колец и серег. Эта страшная картина до сих пор снится мне».Свидетельства о беспредельном изуверстве армянских боевиков, находящемся не только за гранью психологической нормы, но и за гранью добра и зла, были почерпнуты не от одних азербайджанцев, но и от других очевидцев этой трагедии. Многие из них легко найти в Интернете или подняв в архивах газетные подшивки тех лет. Мы их приводим здесь, чтобы показать, что реальность бойни в Ходжалы была действительно ужасна, причем настолько, что выдумать ее человек со здоровой психикой был бы не в состоянии.«26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался обратно через Аскеранские ворота (название перевала – прим. авт.). В глаза бросились какие-то яркие пятна на земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: „Смотрите, там женщины и дети“. Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону, среди которых бродили люди с оружием. Потом мы летали, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел там своего четырехлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком. У другого ребёнка, которого мы успели подобрать, прежде чем нас стали обстреливать, была отрублена голова. Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду».«Время от времени в Агдам привозят обмененные на живых заложников тела своих погибших. Но и в ночном кошмаре такого не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Связки из нескольких трупов, которые долго таскали по земле на веревках за бронетранспортером. Издевательствам нет предела».Казалось бы, все эти показания очевидцев и участников событий следовало бы воспринимать как целенаправленную пропаганду азербайджанской стороны, рассчитанную на международное общественной мнение, имеющую своей целью достижение преференций в идеологической и дипломатической войне с Арменией. Однако представители армян сами не отрицают тех зверств, которые они совершали против мирного азербайджанского населения Нагорного Карабаха. Так, в 2005 году в Лондоне увидела свет биографическая книга Маркара Мелконяна «Путь моего брата: судьбоносная поездка американца в Армению» («My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia»), в которой он детально описывает участие своего родного брата Монте в Карабахской войне в качестве полевого командира армянских вооруженных формирований (для тех, кто не знает, поясню: в феврале 1992 года он являлся командующим так называемого «Мартунинского боевого участка» фронта, к полосе которого находился городок Ходжалы). Маркар Мелконян, сам являвшийся сподвижником брата в тех событиях, без стеснения описывает все то варварство, которое чинили на своем пути подчиненные «братья по оружию» его брата Монте против азербайджанцев, и оказывается, что резне в Ходжалы предшествовало другое, правда, меньшее по масштабам, но мало чем отличающееся по характеру и содержанию военное преступление против жителей деревни Карадаглы, совершенное вечером 17 февраля.Приведу из его книги несколько цитат, имеющих самое непосредственное отношение к теме этой статьи. О том, что произошло после захвата деревни Карадаглы:«Боевики Арабо и Арамо столкнули в канаву на окраине деревни 38 пленных, среди ко-торых были и мирные жители, включая женщин… Солдаты Арамо и Арабо, страстно же-лавшие отомстить за смерть своего товарища, погибшего еще вчера, начали стрелять в пленных и добивать их ножами, всех без исключения. "Шрам" Эдо, один из пятерых ребят Патриотического отряда из Аштарака, облил нескольких раненых солдат бензином и бросил подожженную спичку. К моменту, когда Монте подошел к канаве, там была только груда останков… Отряды Арабо и Арамо ушли со всем оружием, захваченным в тот день – 78-ю винтовками и тысячью патронами, а также очистили деревенский склад, унеся тонны мешков с пшеницей на продажу. После мародерства они спалили деревню. В общей сложности пятьдесят три азербайджанца были убиты в Карадаглы и вокруг него в течение двух дней, в то время как со стороны армян было трое убитых, включая шестидесятилетнего сельского жителя в Хагорти, сраженного шальной пулей».На протяжении 28 лет, с 1992 по 2020 год, весь цивилизованный Запад предпочитает не вспоминать о трагедии мирных жителей Ходжалы, истребленных в ночь с 25 на 26 февраля армянскими боевиками-язычниками. Азербайджан все эти годы безуспешно стучится в двери цивилизованного Запада о признании резни в Ходжалы преступлением геноцида, как того требовали российские и международные правозащитники. Почти тридцать лет призывы официального Баку уходят в пустоту, как вода в песок.Если присмотреться повнимательнее к истории Кавказа в «лихие» 1990-е, становится очевидной чрезвычайно высокая заинтересованность международных этнических и религиозных террористов в судьбах этого региона. То в 1990 году клинья «диких гусей» армянской национальности вдруг одномоментно стали тянуться в сторону Карабаха, то в 1994-м исламские террористы стали проявлять повышенно нездоровый интерес к Чечне. Причем и те, и другие по странному стечению обстоятельств оказывались все больше почему-то выходцами из стран Ближнего Востока, а их командиры в своих карманах наряду с иорданскими, ливанскими, саудовскими, сирийскими паспортами, как правило, имели документы о гражданстве США или подданстве Великобритании. Операция «Арцах» им вполне удалась, но операция «Ичкерия» с треском провалилась. Хотя направлены они были на достижение одной вполне определенной цели – через кровь местного населения получить беспрепятственный доступ к бакинской, грозненской и малгобекской нефти. Этим во многом и был обусловлен выбор рядовых исполнителей для разжигания войн в Карабахе и Чечне: подданные нефтяных шейхов умирать за что-то другое, кроме нефти, неспособны.Если смотреть на историю двух войн – карабахской и чеченской – с этой точки зрения, то они удивительно похожи, хотя таковыми, на первый взгляд, не кажутся. Главная, а поэтому тайная цель Карабахской войны была достигнута в полной мере: Азербайджан, потеряв до пятой части своей территории, оказался этим обстоятельством вынужденным допустить к своим углеводородным запасам – нефти и газу – транснациональные корпорации, чтобы компенсировать потери и получить ресурсы для отстаивания своего государственного суверенитета и возвращения под свою юрисдикцию оккупированных земель. Обретение суверенитета «Ичкерией» должно было сделать это в отношении Грозненско-Малгобекского месторождения нефти. В связи с этим не стоит забывать, что специалисты называют бакинскую и грозненскую нефть «белой», поскольку она практически не содержит естественных примесей, а поэтому предполагает минимальные затраты на свою переработку (достаточно сказать, что выделить бензин и керосин из грозненской нефти можно с помощью примитивного возгонного куба или самогонного аппарата, о чем хорошо знают все ветераны той войны). А это, в свою очередь, гарантирует более чем сверхприбыли тем, что эту нефть контролирует, добывает и перерабатывает, причем потенциальные барыши с лихвой окупят все косвенные затраты на получение доступа к ней в виде одной-двух локальных войн.Однако вернемся к тому, с чего начали эту статью. Мы не случайно перечислили в ее первом абзаце те военные преступления, схожие с ходжалинским, совершенные гитлеровцами, их коллаборационистами и американцами. Между ними есть очень много общего: так, в годы Второй мировой войны практически все карательные операции на оккупированных нацистами территориях совершались не этническими немцами, а их приспешниками из других народов. Белорусов в Хатыни заживо сжигали украинцы, чехов в Лидице расстреливали и интернировали в концлагеря уроженцы Балкан, французов в Орадур-сюр-Глан истребляли австрийцы. Армяне из бывшей Армянской ССР или «ереванские» армяне также формально неповинны в крови азербайджанцев и турок-месхитинцев в Ходжалы, ведь всю кровавую работу за них сделали из соплеменники из стран Ближнего Востока при явном попустительстве их командира – гражданина США Монте Мелконяна.Однако есть одно обстоятельство, которое отличает преступления в Ходжалы от подобных ему, совершенных ранее. За все свои злодеяния нацисты и их приспешники понесли справедливое судебное возмездие. В 1975 году был расстрелян командир взвода 118-го шуцманшафт батальона Василий Мелешко, спустя 10 лет, в 1985 году, – начальник штаба этого карательного подразделения вермахта Григорий Васюра (оба в прошлом – бывшие офицеры РККА), руки которых оказались запачканы кровью жителей Хатыни. Около 300 бывших эсэсовцев из 7-й добровольческой горной дивизии СС «Принц Ойген» были привлечены к уголовной ответственности Югославской государственной комиссией по расследованию военных преступлений. В 1953 году во французском городе Бордо состоялся суд над оставшимися после войны в живых солдатами (65 из 200) 1-го батальона полка СС «Дер Фюрер», участвовавших в резне мирных жителей Орадур-сюр-Глан, но «в живую» перед судом предстало только 28 бывших эсесовцев, поскольку все остальные отбывали в то время тюремное заключение в бывшей ГДР, на которое были осуждены все бывшие чины войск СС по решению Нюрнбергского трибунала. Расследование бойни в Сонгми американским военным командованием во Вьетнаме было разыграно как хорошо отрепетированный спектакль: комиссия во главе с генерал-лейтенантом Уильямом Пирсом, бывшим командиром 4-й пехотной дивизии и I полевого корпуса армии США рекомендовала привлечь к уголовной ответственности 80 американских военнослужащих, из которых только 25-ти были предъявлены обвинения, но перед военным трибуналом предстали всего 6 человек, из которых 5 были оправданы, за исключением командира взвода лейтенанта Уильяма Келли, собственноручно застрелившего 109 жителей деревни.В отношении виновных в массовом убийстве жителей Ходжалы за все истекшие 28 лет ни в одной стране мира (естественно, за исключением Азербайджана) не было предпринято ни одной попытки активного уголовного преследования, хотя по линии Интерпола за соучастие в этом преступлении с 1994 года разыскиваются 25 человек, большинство из которых сейчас проживают на территории Армении и Нагорного Карабаха, откуда для них, сами понимаете, выдачи нет, а кое-кто эмигрировал в Южную Америку. Да и о каком уголовном преследовании виновных в ходжалинском геноциде может идти речь, когда бывший командующий «Армией Нагорного Карабаха» Серж Саргсян, приказы которого исполняли те, на чьих руках кровь невинных жертв, являлся президентом Армении.Необходимо помнить уроки трагедии Ходжалы и знать, что кто не карает зла, тот способствует, чтобы оно совершалось и дальше...