Коронавирус. О дополнительных мерах по предотвращению распространения инфекции

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своём сайте обращение к горожанамКоронавирус. О дополнительных мерах по предотвращению распространения инфекции
Уважаемые москвичи,
Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная.
Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и Правительства Москвы нам удается избежать массового распространения инфекции. Но, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших. Как уже сообщалось, есть один подтвержденный случай и в Москве.
Все мы видим и то, с какими сложностями сталкивается целый ряд стран, включая европейские. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания.
Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений. В них работают миллионы людей. Это пагубно скажется и на экономике, и на благосостоянии граждан.
Поэтому в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб – амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.
О проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации буду подробно информировать москвичей.
Указ Мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности»
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