Коронавирус. О дополнительных мерах по предотвращению распространения инфекции

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6 мар 2020
Коронавирус. О дополнительных мерах по предотвращению распространения инфекцииМэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своём сайте обращение к горожанам

Коронавирус. О дополнительных мерах по предотвращению распространения инфекции

Уважаемые москвичи,

Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная.

Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и Правительства Москвы нам удается избежать массового распространения инфекции. Но, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших. Как уже сообщалось, есть один подтвержденный случай и в Москве.

Все мы видим и то, с какими сложностями сталкивается целый ряд стран, включая европейские. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания.

Очевидно и то, что в Москве невозможно ограничить деятельность критически важных отраслей торговли и бытового обслуживания, да и других многочисленных организаций и учреждений. В них работают миллионы людей. Это пагубно скажется и на экономике, и на благосостоянии граждан.

Поэтому в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб – амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

О проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации буду подробно информировать москвичей.

Указ Мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности».
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