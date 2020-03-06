Поздравление с Международным женским днем от Информационно-аналитического сайта AZERROS

Актуальная тема / Популярное
Вчера, 13:39
Поздравление с Международным женским днем от Информационно-аналитического сайта AZERROS
















Поздравление с Международным женским днем от Информационно-аналитического сайта AZERROS

Дорогие женщины!

От всего коллектива Информационно-аналитического сайта AZERROS поздравляю Вас с Международным женским днем!

В этот прекрасный весенний день хочу выразить Вам слова благодарности и восхищения, уважения и признательности. Невозможно представить жизнь без Вашей красоты и обаяния, доброты и нежности. Ваша любовь преображает окружающий нас мир, вносит в него свет и гармонию, яркие краски и весеннюю свежесть. Ваша душевная теплота и забота поддерживают нас в трудную минуту, возвращают веру и надежду, укрепляют в наших устремлениях, вдохновляют на благородные поступки и дела.

Милые женщины! Желаю вам всегда оставаться женственными и очаровательными, веселыми и нежными, счастья, крепкого здоровья, успехов в жизни, семейного уюта и хорошего настроения на долгие годы!

С уважением,
Учредитель AZERROS Замин Мустафаев
Редакция Информационно-аналитического сайта AZERROS.
Популярное

Поздравление с Международным женским днем от Информационно-аналитического сайта AZERROS

Вчера, 13:39

Коронавирус. О дополнительных мерах по предотвращению распространения инфекции

6 мар 2020

Ходжалинской трагедии 28 лет

26 фев 2020
Анонсы

«Россия и Япония: корпоративное здоровье»

18 дек 2019

В Московской Консерватории 21 августа состоится концерт азербайджанской фортепианной музыки

19 авг 2019

В Москве пройдет предпрьемьерный показ фильма «Красивый, плохой, злой»

22 мая 2019
Комментарии

Эксперт: В Азербайджане следует начать внедрение криптовалюты

12 мая 2017

Эксперты бьют тревогу: в России создана прямая угроза для демографической и национальной безопасности

6 апр 2017

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи