Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина

Гафарова представляет правящую партию «Новый Азербайджан». Она доктор филологических наук, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы, а также университет языков. С 1981 года работает в Бакинском славянском университете, была деканом факультета западноевропейских языков в Западном университете. Гафарова является автором более 70 научных и учебно-методических работ, программ и учебных пособий, занимается гендерными проблемами в филологии, передает Vesti.az.Парламентские выборы состоялись в Азербайджане 9 февраля. Большинство голосов получила правящая партия.В январе Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила резолюцию, в которой призвала Азербайджан «надежно и в полном объеме» решить проблемы политзаключенных. После этого президент республики Ильхам Алиев заявил, что Совет Европы деградирует, а принятая международной организацией резолюция — не более чем клочок бумаги.