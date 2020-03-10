Азербайджан представил песню на «Евровидение-2020»

Актуальная тема / Культура
Вчера, 09:47
Азербайджан представил песню на «Евровидение-2020»Общественное телевидение Азербайджана (Ictimai TV) анонсировало песню и клип представителя страны Самиры Эфенди на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Песня «Cleopatra» была написана нидерландскими авторами Аланом Рой Скоттом, Сарой Лейк и Люком Ван Бирсом, который также совместно с Тони Корнелиссеном выступил в роли продюсера песни. В ней гармонично сочетаются этнические мотивы с современным звучанием. В композиции звучат азербайджанские национальные инструменты - уд, балабан и тар, включенный в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечают авторы песни, «Cleopatra» - это песня о свободе и доверии внутреннему голосу. Песня призвана вдохновить людей быть такими, какие они есть, и гордиться собой - так же, как Клеопатра, которая пережила сложную любовную историю, горе и предательство, но показала свою силу и запомнилась в истории как символ женской независимости.

Клип на песню был снят режиссером и оператором-постановщиком Алексом Ламахом в историческом заповеднике Гобустан. Продюсером клипа выступил Иса Меликов. Впервые за долгое время клип для конкурса «Евровидение» был снят в Азербайджане.

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