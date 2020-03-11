Азербайджан приостанавливает оформление виз в связи с коронавирусом

Согласно информации, иностранным гражданам, желающим посетить страну, для оформления визы следует обращаться в соответствующие посольства и генеральные консульства Азербайджана, которые будут работать в особом режиме.Для оформления визы гражданам стран из списка широко охваченных коронавирусом COVİD-19 Всемирной организации здравоохранения, следует представить в дипломатические представительства АР медицинскую справку о прохождении теста на COVİD-19. Эти правила относятся и к гражданам других государств, побывавших в течение последних 14 дней в странах из списка повышенного риска, передает Trend.Az со ссылкой на Оперативный штаб.С учетом индивидуальных медицинских показателей возможно помещение иностранцев, прибывших в Азербайджан, в карантин сроком на 14 дней или соблюдение требования об индивидуальном карантине в домашних условиях на тот же срок. Также, у прибывающих граждан зарубежных стран могут быть взяты анализы на коронавирус COVİD-19.Граждане Азербайджана, прибывающие в страну из Китая, Южной Кореи, Ирана, Японии, Италии, Испании, Франции и Германии, будут помещены на карантин сроком на 14 дней, или в случае необходимости - на 21 день.Оперативный штаб призывает граждан Азербайджана, находящихся в Китае, Южной Корее, Иране, Японии, Италии, Испании, Франции, Германии и других странах регистрироваться в соответствующих посольствах и генконсульствах страны, и соблюдать правила карантина, установленные в связи с COVİD-19 в странах пребывания.Гражданам Азербайджана настоятельно рекомендуется воздерживаться в течение двух месяцев от зарубежных путешествий без особой надобности.