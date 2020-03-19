РЖД приостанавливает движение пассажирских поездов в Азербайджан

Там уточнили, что ранее был отменён поезд из Баку в Киев, включая беспересадочный вагон сообщением Баку – Днепропетровск.Возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы производится без дополнительных плат и сборов. За возвратом пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где приобретался билет.Ранее курсирование международных поездов было ограничено в сообщении с Казахстаном, Францией, Германией, Молдавией, Монголией, Украиной, Латвией и Финляндией, Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Отменены поезда в Китай и КНДР. Поезда из Москвы и других российских городов в Калининград и обратно, следующие через Литву, не останавливаются на территории республики.