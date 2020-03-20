Президент Алиев выделил один миллиард манатов на борьбу с последствиями коронавирусаl

Глава государства подписал распоряжение по принятию мер, направленных на снижение негативного влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев выделил Кабинету министров Азербайджана один миллиард манатов на борьбу с последствиями коронавируса.
Как сообщает Sputnik Азербайджан, соответствующее распоряжение глава государства подписал в четверг, 19 марта.
Документ предполагает принятие мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства.
Согласно документу, для оценки последствий пандемии коронавируса на экономику Азербайджана под руководством министра экономики создается Рабочая группа.
В настоящее время в Азербайджане 33 заразившихся коронавирусом находятся под наблюдением врачей в учреждениях особого режима, соответствующие меры по их лечению продолжаются. В целом за период распространения инфекции в стране зафиксировано 44 больных.
Еще один прибывший из Ирана пациент, инфицированный коронавирусом, скончался от осложнений других тяжелых заболеваний.