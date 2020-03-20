Президент Алиев выделил один миллиард манатов на борьбу с последствиями коронавирусаl

Актуальная тема / Здоровье
20 мар 2020
Президент Алиев выделил один миллиард манатов на борьбу с последствиями коронавирусаlГлава государства подписал распоряжение по принятию мер, направленных на снижение негативного влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выделил Кабинету министров Азербайджана один миллиард манатов на борьбу с последствиями коронавируса.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, соответствующее распоряжение глава государства подписал в четверг, 19 марта.

Документ предполагает принятие мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства.

Согласно документу, для оценки последствий пандемии коронавируса на экономику Азербайджана под руководством министра экономики создается Рабочая группа.

В настоящее время в Азербайджане 33 заразившихся коронавирусом находятся под наблюдением врачей в учреждениях особого режима, соответствующие меры по их лечению продолжаются. В целом за период распространения инфекции в стране зафиксировано 44 больных.

Еще один прибывший из Ирана пациент, инфицированный коронавирусом, скончался от осложнений других тяжелых заболеваний.
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