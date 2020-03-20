Поздравляем с праздником Новруз!

Новруз - это старинный праздник, традиционно отмечающийся как официальное начало нового года и как государственный праздник во многих странах мира: Азербайджане, Албании, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Македонии, Турции, Казахстане, Иране и Афганистане, включен в список человеческого наследия ЮНЕСКО. В последние годы стал отмечаться почти во всех регионах России и традиционно в Дагестане, Татарстане и Башкортостане. К сожалению, в этом году празднование прихода весны по солнечному календарю омрачилось глобальной пандемией коронавируса, и почти все страны вынуждены были отказаться от массовых мероприятий, посвященных Новрузу.В 2010 году ООН признала его «международным праздником». Новруз, корни которого уходят в зороастрийскую традицию, издревле почитается и сохраняется многими народами, как неотъемлемая часть идентичности и национальной культуры!Главным элементом праздника Новруз является огонь, который символизирует очищение, силу и новую жизнь. Поэтому не случайно в дни празднования Новруза во дворах каждого дома разводят костер и просят его унести все плохое из жизни человека. В каждой семье накрывают пышный стол. На праздник приглашаются все, независимо от национальности и вероисповедания.Из столетия в столетие, из года в год наши народы тщательно готовятся к приходу Новруза, приводят свои дома и хозяйства в порядок, в честь праздника сажают деревья и цветы. Считается, что щедрое и веселое празднование Новруза принесет в дом изобилие и успех на целый год. Чем радушнее встретят люди этот праздник, тем щедрее к ним будет природа.Желаю, чтобы наступивший год для всех нас стал временем движения вперед и перемен к лучшему. Крепкого вам здоровья, энергии и радости! Пусть в каждой семье царит согласие, благополучие и достаток.