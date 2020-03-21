Минздрав Азербайджана обратился к населению

В эфире передачи Hədəf ("Цель") на телеканале AzTV заместитель министра здравоохранения Азербайджана Рагим Алиев призвал граждан более ответственно относиться к защите своего здоровья.
Как передает Oxu.Az, министр отметил важность и своевременность решения оперативного штаба при Кабинете министров об ограничении въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в стране.
"В настоящее время Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), как и другие структуры, проводит необходимые мероприятия в соответствии с решениями оперативного штаба.
Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Азербайджане", - сказал Р.Алиев.Источник: BAKU.WS