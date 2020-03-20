В Азербайджане на месяц закрывают торговые центры

Актуальная тема / Популярное
Сегодня, 07:38
В Азербайджане на месяц закрывают торговые центрыРаботу торговых центров приостанавливают в Азербайджане на месяц из-за коронавируса, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 65 человек, на данный момент 54 активных заражённых получают лечение. Один человек умер. Среди зараженных есть гражданин РФ.

"В Азербайджане в связи с коронавирусом 23 марта с 00.00 (23.00 мск) по местному времени на месяц закрываются крупные торговые центры и молы, за исключением продуктовых магазинов и аптек при них", - говорится в релизе штаба.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.
Популярное

В Азербайджане на месяц закрывают торговые центры

Сегодня, 07:38

Поздравляем с праздником Новруз!

20 мар 2020

РЖД приостанавливает движение пассажирских поездов в Азербайджан

19 мар 2020
Анонсы

«Россия и Япония: корпоративное здоровье»

18 дек 2019

В Московской Консерватории 21 августа состоится концерт азербайджанской фортепианной музыки

19 авг 2019

В Москве пройдет предпрьемьерный показ фильма «Красивый, плохой, злой»

22 мая 2019
Комментарии

Эксперт: В Азербайджане следует начать внедрение криптовалюты

12 мая 2017

Эксперты бьют тревогу: в России создана прямая угроза для демографической и национальной безопасности

6 апр 2017

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи