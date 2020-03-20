В Азербайджане на месяц закрывают торговые центры

Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 65 человек, на данный момент 54 активных заражённых получают лечение. Один человек умер. Среди зараженных есть гражданин РФ."В Азербайджане в связи с коронавирусом 23 марта с 00.00 (23.00 мск) по местному времени на месяц закрываются крупные торговые центры и молы, за исключением продуктовых магазинов и аптек при них", - говорится в релизе штаба.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.