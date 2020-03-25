В Азербайджане запущен официальный сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

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25 мар 2020
В Азербайджане запущен официальный сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусомЗапущен официальный сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом covid19fund.gov.az.

Сайт информирует о целях Фонда и направлениях использования средств, сообщает Trend.Az.

Через сайт физические и юридические лица могут перевести добровольные выплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

На сайте можно получить информацию о пожертвованиях в Фонд, и лицах, сделавших их.

Сайт, действующий на азербайджанском, английском и русском языках, управляется Оперативным штабом при Кабмине.

Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан по указу Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.

Фонд нацелен на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане и обеспечение финансовой поддержки мерам, осуществляемым по борьбе с ним.
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