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Обращение Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы к соотечественникам
Актуальная тема
12 апр 2020
Обращение Полада Бюльбюльоглу, Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, к соотечественникам в связи с закрытием российско-азербайджанской границы и невозможностью ее пересечения до 20 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса .
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