Обращение Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы к соотечественникам

Актуальная тема
12 апр 2020
Обращение Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы к соотечественникамОбращение Полада Бюльбюльоглу, Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, к соотечественникам в связи с закрытием российско-азербайджанской границы и невозможностью ее пересечения до 20 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса .
Популярное

В Азербайджане на месяц закрывают торговые центры

23 мар 2020

Поздравляем с праздником Новруз!

20 мар 2020

РЖД приостанавливает движение пассажирских поездов в Азербайджан

19 мар 2020
Анонсы

«Россия и Япония: корпоративное здоровье»

18 дек 2019

В Московской Консерватории 21 августа состоится концерт азербайджанской фортепианной музыки

19 авг 2019

В Москве пройдет предпрьемьерный показ фильма «Красивый, плохой, злой»

22 мая 2019
Комментарии

Эксперт: В Азербайджане следует начать внедрение криптовалюты

12 мая 2017

Эксперты бьют тревогу: в России создана прямая угроза для демографической и национальной безопасности

6 апр 2017

Дмитрий Морозов: «Цель у нас одна - охрана здоровья граждан России»

23 янв 2017
Copyright 2016 Azerros. Рекламные статьи