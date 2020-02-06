Эксперт о проекте объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области

— Я считаю, что объединение необходимо. Хватит вселять раздоры между жителями двух регионов, которых объединяют общие экологические и социальные проблемы.Первая общая проблема — мусор. Большую его часть производят в городе, а размещают в области. Многих ответственных городских чиновников не беспокоит, куда везут мусор, увезли и хорошо.Летом количество образователей мусора, в том числе транзитных, значительно увеличивается. Кто будет за них платить?Вторая общая проблема — вода. По данным областного Росприроднадзора до 40% подземных вод Ленинградской области не пригодны для питья. Муниципальные очистные сооружения в области не работают в 50%-80% населенных пунктов. Грязь течет на грунт и в водные источники, итогом загрязняя Финский залив, угрожая Санкт-Петербургу эпидемиями.Третья общая проблема— загрязнение атмосферного воздуха. Каждый из субъектов Федерации имеет свою инвестиционную программу, каждый субъект отсчитываются наверх о том, какие объемы производства запущены. Т.е. по сути одна территория, — по факту два субъекта должны отчитаться за увеличение инвестиций. В результате нагрузка загрязнителей на людей растёт по всей территории. (пример — развитие портовых зон по берегам Финского залива).Как решать такие глобальные проблемы? Только всем вместе. А чиновники валят друг на друга. Областным устранять мусорный коллапс не дают городские, а городским головную боль в виде городов-спутников-гетто доставляют областные и т.д.Отдельная беда — практически бездействующее самоуправления в Санкт-Петербурге. До половины бюджетов местного самоуправления проедают сами чиновники.Органы МСУ функциями очень ограниченны. Всё понимают, но сделать ничего не могут. А изменить эту систему уже практически невозможно.И весь этот ком проблем растёт и растёт. Надо уже решать, надо использовать появившееся окно возможностей и продавить объединение Спб и ЛО.